Bologna | Schlein dice no maratona per il sì

A Bologna il 15 marzo si svolgeranno due eventi politici opposti in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Da un lato, una maratona per il sì, organizzata per sostenere la riforma, e dall’altro, un appuntamento in cui la leader politica ha espresso il suo no alla mobilitazione. La città si prepara ad accogliere queste manifestazioni nel giorno successivo alle iniziative di fine settimana.

La mobilitazione politica per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si intensifica a Bologna con due grandi eventi contrapposti in programma per domenica 15 marzo. Mentre la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein presiederà al mattino un incontro in piazza San Francesco, nel pomeriggio si terrà una maratona oratoria per il sì in piazza Maggiore. L’evento mattutino vedrà la presenza di Stefano Bonaccini, Presidente nazionale del Pd, unitamente a Donatella Allegro, Michele de Pascale, Matteo Lepore e Stefania Pellegrini. Il messaggio centrale sarà chiaro: votare no per difendere la Costituzione. Parallelamente, l’organizzazione del fronte opposto prevede un affollamento di relatori che spaziano dall’ex magistrato Antonio Di Pietro al senatore Marco Lisei e all’assessore regionale Mauro Felicori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: Schlein dice no, maratona per il sì Articoli correlati Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’Bologna, 14 marzo 2026 – Mentre Forza Italia si mobilita in treno per spingere il sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, continua il... Il Parlamento dice sì alla difesa dei Paesi del Golfo. Schlein con l’elmetto, show di Bonelli in aulaIl Parlamento ha approvato (prima alla Camera, poi al Senato) la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto. Una raccolta di contenuti su Bologna Schlein dice no maratona per il... Temi più discussi: Elly Schlein a Bologna per il ‘no’ al referendum costituzionale; Referendum, Schlein a Bologna per sostenere la campagna del No; Schlein a Venezia per il No: Riforma giustizia serve a Governo che vuole scegliere i reati da perseguire; L'Ucraina spacca ancora il campo largo. E Schlein a Meloni: Sempre disponibili al confronto. Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’Assieme alla segretaria del Pd in piazza San Francesco, anche Stefano Bonaccini, Michele de Pascale, Matteo Lepore. Lo slogan: Vota ‘no’ per difendere la Costituzione. Al pomeriggio ci si sposta in ... msn.com Referendum, rush finale in piazza: Schlein per il No e maratona di SìDomenica la segretaria del Pd con Bonaccini in San Francesco, mentre sul Crescentone sono in programma 70 interventi a favore della riforma ... bologna.repubblica.it Vuoi perché sono aumentati tasse di soggiorno e turisti a Bologna, il Comune ricava 23,5 milioni di euro dalla tassa soggiorno 2025 - facebook.com facebook Bologna, la denuncia di due turiste: «Seguite da un uomo nudo sulla Via degli Dei» x.com