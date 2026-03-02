Juventus Bologna Under 17 4-1 le doppiette di Urbano e Santa Maria stendono i felsinei | il recap del match

La partita tra Juventus Under 17 e Bologna Under 17 si è conclusa con un risultato di 4-1 a favore dei padroni di casa. Urbano e Santa Maria hanno segnato due gol ciascuno, contribuendo alla vittoria dei bianconeri. La squadra di casa ha controllato il match dall’inizio, mantenendo il vantaggio e consolidando la propria posizione in classifica. Grauso ha disputato un’altra partita importante, confermando il suo ruolo di protagonista.

