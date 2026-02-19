Juventus Spezia Under 16 6-1 | finisce qui Pipitò Salvai e Rolando regalano i 3 punti

La partita tra Juventus Under 16 e Spezia Under 16 si è conclusa con un risultato di 6-1. La causa di questa vittoria è stata la doppietta di Pipitò e i gol di Salvai e Rolando, che hanno dominato il campo. La Juventus ha mostrato una forza offensiva notevole, segnando diversi gol nel primo tempo. Lo Spezia ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa bianconera molto compatta. Alla fine, il risultato è stato chiaro e definitivo, lasciando poche speranze per i liguri.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta abbatte con 6 reti lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, rigiocata dopo il 4-1 sospeso per via di un malore all’arbitro: ha seguito LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 6-1: sintesi e moviola. 79? Sfuma una bella chance sull’asse Pamé-Tufaro: palla in out 75? Cercano una reazione d’orgoglio nel finale gli ospiti, bianconeri poco concentrati nel secondo tempo 65? Che rischio su Cotrone, il 19 aveva salta il portiere ma viene recuperato alla grande da quest’ultimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 16 6-1: finisce qui. Pipitò, Salvai e Rolando regalano i 3 punti Juventus Sassuolo Under 16 5-0: Rolando e Scarnato ritrovati regalano i 3 punti a GridelQuesta mattina la Juventus Under 16 ha battuto 5-0 il Sassuolo. Leggi anche: Juventus Cesena Under 16 1-0 LIVE: doppio cambio per Gridel, entrano Rolando e Salvai Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Infortunio dell'arbitro e sospensione forzata: il match sarà da ripetere; Pianeta Aquilotti: i risultati delle formazioni nazionali - Spezia Calcio; Ritorno degli ottavi di finale per U16 e U15; Under 16 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate. juventus spezia under 16Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti ... juventusnews24.com Il recupero fra #JUVENTUS #UNDER16 e #Spezia Segui qui il live del match x.com Il recupero fra #JUVENTUS #UNDER16 e #Spezia Segui qui il live del match facebook