Dalla tassa di soggiorno 2,2 milioni FdI | Al turismo vanno le briciole

Dalla tassa di soggiorno si sono raccolti 2,2 milioni di euro, ma secondo FdI le risorse destinate al turismo sono insufficienti. Per la minoranza, invece, i conti non quadrano. A Cattolica si avvicina un consiglio comunale di fine anno molto intenso, incentrato sul bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

Per la minoranza i conti non tornano. A Cattolica ci si prepara ad un consiglio comunale di fine anno caldissimo, sui temi del bilancio di previsione del triennio 2026-2028. L’amministrazione ha già annunciato le linee guida: nessun aumento dei tributi, calo del debito pubblico, 6 milioni e mezzo di investimenti puntando su riqualificazione urbana e territoriale, welfare e scuola, e introiti dalla tassa di soggiorno per circa 2 milioni e 250.000 euro. "Un buon bilancio – dice Roberto Franca, consigliere di maggioranza con la lista ’Idee in Comune’ – considerando tutti i tagli del governo che tolgono risorse importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

