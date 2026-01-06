Salerno tassa di soggiorno | incassati 1,2 milioni nel 2025

Nel 2025, il Comune di Salerno ha raccolto complessivamente 1.188.000 euro tramite la tassa di soggiorno. Questa cifra rappresenta un dato importante per l’economia locale, riflettendo l’andamento del turismo nella città durante l’anno. La tassa di soggiorno continua a essere uno strumento di finanziamento per servizi e iniziative a favore dei visitatori e della comunità.

Un milione e 188mila euro. È la cifra esatta incassata dal Comune di Salerno attraverso la tassa di soggiorno nel 2025. Il dato certifica un lieve incremento dei flussi turistici rispetto all'anno precedente, attestandosi come il secondo miglior risultato da quando l'imposta è stata istituita.

