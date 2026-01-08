Max Giusti torna al Teatro Sistina con Bollicine – updatE

Max Giusti torna al Teatro Sistina di Roma con “Bollicine – updatE”. Dopo una tournée di successo in tutta Italia, l’artista riprende il suo percorso sul palcoscenico che lo ha reso noto. L’appuntamento è dal 14 gennaio, offrendo al pubblico un’occasione per riscoprire uno spettacolo che ha già riscosso grande consenso. Una proposta teatrale che unisce humor e riflessione, in un contesto riconosciuto come punto di riferimento culturale della città.

Roma, 8 gen. (askanews) – Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l'Italia, Max Giusti torna sul palcoscenico che ne ha consacrato il talento più autentico: il Teatro Sistina di Roma, dal 14 gennaio, dove due anni fa debuttava Bollicine. Con "BOLLICINE – updatE", l'artista presenta una versione rinnovata e arricchita dello spettacolo, un nuovo capitolo che unisce la forza della comicità alla profondità dell'esperienza. In questa edizione, Giusti si offre al pubblico con la maturità dell'artista completo, capace di fondere ironia, introspezione e una verve irresistibile. Tra i momenti più attesi, tornano le sue parodie iconiche – da Alessandro Borghese ad Aurelio De Laurentiis, fino a Pierluigi Pardo – reinterpretate con l'inconfondibile maestria trasformista che lo contraddistingue.

