Bollicine – updatE Max Giusti al Teatro Sistina

Da romatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia, Max Giusti torna al Teatro Sistina, dal 14 gennaio, dove due anni fa debuttava Bollicine. Questa volta porta “Bollicine – updatE”, una versione rinnovata e arricchita dello spettacolo.Tra i momenti più attesi, tornano le sue parodie. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Max Giusti torna al Teatro Sistina con “Bollicine – updatE”

Leggi anche: Firenze, Max Giusti in scena col suo show Bollicine Update

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Max Giusti al Teatro con ’Bollicine’: "Il mio show più contemporaneo" - Venerdì sera il comico approda sul palco dell’Abbado con un’esibizione che rompe i suoi soliti canoni. ilrestodelcarlino.it

Max Giusti stappa le Bollicine su TV8, l'ultimo show prima del debutto a Mediaset (e cosa farà su Canale 5) - Max Giusti si prepara per il debutto a Mediaset che dovrebbe arrivare con la conduzione di Caduta Libera nel preserale di Canale 5, prendendo il testimone da Gerry Scotti (impegnato con La Ruota della ... affaritaliani.it

Max Giusti: «Con “Bollicine” porto sul palco il vero me stesso» - Così Max Giusti si presenterà al pubblico il 28 luglio (ore 21) sul palco del Teatro Romano di Ostia ... ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.