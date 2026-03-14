Le bollette energetiche sono aumentate significativamente: il gas è salito del 43%, mentre la luce del 13% per le imprese del settore commercio e servizi. Questa crescita dei costi mette sotto pressione le aziende, che devono affrontare aumenti immediati delle spese operative. La situazione riguarda direttamente le imprese che operano in questo settore, senza coinvolgere altri ambiti o fattori.

Il settore del commercio e dei servizi si trova al centro di una tempesta energetica che minaccia di erodere i margini di sopravvivenza delle imprese. Confcommercio avverte che le bollette potrebbero subire un aumento fino al 13% per l’elettricità e al 43% per il gas, sebbene uno scenario più moderato preveda rincari inferiori. Le famiglie italiane rischiano di affrontare un esborso aggiuntivo medio di 350 euro annui a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio e del gas. I dati attuali mostrano che rispetto al 2019, anno pre-crisi, il costo dell’energia elettrica è già salito del 28,8% mentre quello del gas ha subito un incremento del 70,4%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette in fiamme: +43% gas, +13% luce per imprese

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