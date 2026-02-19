Il governo italiano ha deciso di stanziare 1,3 miliardi di euro per ridurre il costo delle bollette di luce e gas, a causa dell’aumento dei prezzi energetici. La misura prevede un doppio bonus per le famiglie e aiuti specifici alle imprese, per evitare che i rincari compromettano le attività quotidiane. Questa decisione mira a proteggere i nuclei familiari e mantenere la competitività delle aziende italiane. La fase di distribuzione degli aiuti partirà nei prossimi mesi, con modalità ancora da definire.

Caro Energia: Il Governo Interviene con 1,3 Miliardi tra Bonus e Aiuti alle Imprese. Il governo italiano ha varato un ampio pacchetto di misure per contrastare il caro energia, stanziando oltre 1,3 miliardi di euro per alleggerire le bollette delle famiglie e sostenere la competitività delle imprese. L’intervento, approvato il 18 febbraio 2026, mira a fornire un sostegno immediato e a promuovere una transizione verso fonti energetiche più sostenibili in un contesto di crescente preoccupazione per i costi dell’energia. Un Doppio Bonus per le Famiglie Vulnerabili. Circa 2,7 milioni di famiglie che già beneficiano del bonus sociale energia vedranno incrementato il contributo annuale di 115 euro, portando il beneficio complessivo a 315 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto bollette, doppio bonus luce e gas per le famiglie e aiuti alle imprese: le misureIl Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato un decreto che introduce un doppio bonus luce e gas per le famiglie e nuovi aiuti alle imprese.

Decreto bollette, sconti per elettricità e gas: bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese. Tutte le nuove misureIl governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.

