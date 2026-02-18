Ladro ruba in paese durante la notte | arrestato mentre fugge da un cantiere

Un uomo di 55 anni di Orzinuovi, noto alle forze dell’ordine, ha tentato di scappare con merce appena rubata da un cantiere nel cuore della notte. La sua fuga è stata fermata dai carabinieri, che lo hanno bloccato poco lontano dal luogo del furto. Durante il tentativo di fuga, ha cercato di nascondersi tra le strade del paese, ma è stato immediatamente riconosciuto e arrestato. L’uomo ora si trova in custodia, in attesa di essere processato.

Bloccato dai carabinieri con due rampe in alluminio appena rubate. Disposti i domiciliari Le manette sono scattate la sera del 15 febbraio, dopo una segnalazione al 112. I militari della stazione locale, impegnati in un servizio di pattugliamento, sono arrivati in via Allende, dove è in corso la realizzazione di un pozzo con impianto collegato alle opere di urbanizzazione. Nei pressi del cantiere, i carabinieri hanno individuato e fermato il 55enne mentre si allontanava lungo una strada limitrofa con due rampe in alluminio utilizzate per il carico dei mezzi da lavoro, appena rubate. L’uomo non era solo: avrebbe agito insieme a un complice che, accortosi della presenza dei militari, è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

