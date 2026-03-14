A Bollate si è verificato un nuovo sversamento di sostanze inquinanti nel torrente Pudiga, che attraversa il centro cittadino. Le acque del fiume sono state interessate da un episodio di inquinamento di origine ignota, con sostanze chiaramente dannose presenti nel corso d’acqua. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, misterioso inquinamento delle acque del Pudiga

Articoli correlati

Leggi anche: Sospetto inquinamento nelle acque del lago in centro Lecco: i controlli escludono sostanze nocive

Leggi anche: Forum delle Acque 2026: i 2300 anni della Cascata delle Marmore e l’anteprima mondiale del rapporto Unesco