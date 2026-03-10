Al Forum delle Acque 2026 si celebra il 2300º anniversario della Cascata delle Marmore e viene presentata in anteprima mondiale il rapporto dell’Unesco sull’acqua. L’evento si svolge sulla vedetta che offre una vista spettacolare sui territori coinvolti e si concentra sui temi legati al futuro delle risorse idriche. Partecipano rappresentanti di istituzioni, esperti e stakeholder del settore.

All’orizzonte, il delicato futuro dell’acqua e dei territori. Ma la vista è d’eccezione dalla vedetta del Forum delle Acque 2026. Arrivata alla sua quarta edizione, l’iniziativa che riunisce a Terni istituzioni, università, centri di ricerca, professionisti e operatori culturali, riprende linfa dal 12 al 15 marzo prossimo con due attesi appuntamenti. La celebrazione dei 2300 anni della Cascata delle Marmore come patrimonio mondiale e l’anteprima globale del nuovo Unesco World Water Development Report 2026 (UN WWDR). Quattro intensi giorni da cui sviluppare “idee fluide” per innervare lo sviluppo di una visione integrata e olistica dell’acqua come risorsa ambientale, economica, culturale e sociale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forum delle Acque 2026: i 2300 anni della Cascata delle Marmore e l’anteprima mondiale del rapporto Unesco

