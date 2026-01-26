McKennie Juve assist rinnovo dal papà |  Non lo vedevo così felice da un pezzo Spalletti fa la differenza

L’entusiasmo di Wes McKennie nel rinnovare il suo contratto con la Juventus è evidente, come sottolineato dal padre: «Non lo vedevo così felice da tempo». La presenza di Spalletti in panchina sembra aver contribuito a migliorare l’atmosfera e le prestazioni del giocatore, rafforzando il suo legame con il club. Un segnale positivo per il proseguimento della stagione e per la stabilità della squadra.

McKennie Juve, assist rinnovo dal papà: «Non vedevo Wes così felice da un pezzo. Spalletti fa la differenza». Il messaggio social. Il clima di euforia che respira la Juventus dopo la vittoria schiacciante sul Napoli non coinvolge solo i tifosi e i giocatori, ma si estende anche alle famiglie dei protagonisti. In particolare, è stato John McKennie, padre di Weston, a voler sottolineare l’eccezionale momento di forma e di spirito che sta attraversando il centrocampista statunitense. Attraverso un post su X, diventato subito virale tra i sostenitori bianconeri, McKennie senior ha espresso tutta la sua soddisfazione per il nuovo corso tecnico: We will let this marinate! I can personally tell you that Wes is the happiest I have seen him in quite some time. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, con Spalletti è un McKennie da record. Ma il rinnovo è ancora in alto mareCon l'arrivo di Spalletti, McKennie si è affermato come il principale goleador della Juventus, evidenziando un rendimento di livello superiore.

