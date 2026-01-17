Ieri in Campania | braccio di ferro sulla Commissione Sanità il sindaco di Salerno lascia

Ecco un'introduzione adatta alle tue richieste: Ieri in Campania si sono registrati sviluppi politici significativi, tra cui un confronto acceso sulla Commissione Sanità e le dimissioni del sindaco di Salerno. La giornata ha visto anche dichiarazioni di impegno nel settore sanitario da parte di un rappresentante di Avellino, evidenziando l’attenzione alle questioni di salute pubblica nella regione. Di seguito, una sintesi degli eventi principali del 16 gennaio 2026.

Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 16 gennaio 2026. Avellino – "I ndipendentemente dalla presidenza di commissione, è immaginabile che continuerò il mio impegno nel settore sanitario. In provincia ci sono vari problemi, ma credo siano difficoltà che riguardano tutta la Regione e, in realtà, tutta Italia". Così il consigliere regionale riconfermato Enzo Alaia, membro di Casa Riformista che dopo un braccio di ferro politico tra il suo partito e il Presidente Robert o Fico, sembra destinato a ricoprire di nuovo anche il ruolo di Presidente della Commissione Sanità. Ecco le prime mosse della Giunta Fico; Il governo commissaria quattro Regioni del centrosinistra dopo il mancato adeguamento al piano di dimensionamento scolastico; Morto Luigi Nicolais, lo scienziato ed ex ministro aveva 83 anni; Teatro San Carlo, respinto il ricorso del sindaco Manfredi: Macciardi nuovo sovrintendente. Nel pomeriggio di ieri, il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, insieme al Vicepresidente C.R. Campania FIGC LND e al Sindaco di San Gregorio Magno , hanno inaugurato il cam

