Boato a Treviglio lo sconcerto dei residenti | Nessuno è stato avvisato

Nella zona nord di Treviglio, mercoledì 11 marzo, si è verificato un forte boato che ha sorpreso i residenti. L’evento ha interrotto la tranquillità abituale e ha generato sconcerto tra le persone del quartiere. Diverse segnalazioni sono arrivate alla nostra redazione nelle ore successive, ma nessuno è stato avvisato preventivamente dell’accaduto. La causa del rumore rimane ancora sconosciuta.

Treviglio. L’eco della notizia del boato che mercoledì 11 marzo ha interrotto la quiete della zona nord della città “rimbomba” ore dopo attraverso alcune segnalazioni pervenute alla nostra redazione. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, infatti, l’esplosione non sarebbe stata del tutto controllata generando perplessità tra chi vive nelle vicinanze. Il rumore, sordo, che è stato avvertito chiaramente nelle abitazioni della zona, ha spinto diverse persone a scendere in strada per capire cosa fosse accaduto. L’esplosione era stata collegata all’intervento degli artificieri di Milano, i quali – stando a quanto potuto apprendere – hanno fatto brillare un ordigno risultato poi essere una bomba a mano da esercitazione rinvenuta nell’abitazione di un anziano nel milanese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Guglielmo Gatti morto in carcere da 3 anni durante l'ergastolo: nessuno è stato avvisato, nemmeno l'avvocato Leggi anche: Arianna Fontana: “Heraskevych squalificato per il casco? Lo capisco, dispiace, ma era stato avvisato” Una selezione di notizie su Boato a Treviglio lo sconcerto dei... Argomenti discussi: Treviglio, boato in zona nord: artificieri fanno brillare una bomba a mano (da esercitazione). PRONTO – Boato a Treviglio, lo sconcerto dei residenti: Nessuno è stato avvisatoL’ordigno, una bomba a mano da esercitazione trovata nell’abitazione di un anziano nel milanese, è stato fatto brillare nella serata di mercoledì 11 marzo nella zona nord della città ... bergamonews.it Treviglio, boato in zona nord: artificieri fanno brillare una bomba a mano (da esercitazione)L’ordigno è stato rinvenuto in casa di un anziano nel milanese ed è stato fatto esplodere nella serata di mercoledì Treviglio. Un forte boato a ora di cena ha interrotto la quiete nella zona nord ... bergamonews.it