Guglielmo Gatti è morto in carcere tre anni fa, senza che nessuno fosse stato avvisato, nemmeno il suo avvocato. La notizia emerge solo ora, quando il nipote che aveva ucciso i suoi zii nel 2023 è scomparso. La sua morte è rimasta nascosta, senza pubblicità o comunicazioni ufficiali. Solo oggi si scopre che Gatti è venuto a mancare nel silenzio più totale.

Guglielmo Gatti è morto nel carcere milanese di Opera tre anni fa, nel 2023. L’assassino dei coniugi Donegani, Aldo e Luisa, i suoi zii, aveva 58 anni ma il suo decesso non era mai stato comunicato, tanto che neanche il suo avvocato, Luca Broli, ne era a conoscenza. È sepolto al Cimitero Maggiore di Milano. Morto Guglielmo Gatti La dipartita di Guglielmo Gatti, l’uomo che aveva ucciso gli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo nel 2005 a Brescia, è stata scoperta dal Giornale di Brescia che aveva provato a contattarlo per un’intervista. Dal carcere però è arrivata una risposta inattesa: l’uomo era defunto dal 15 giugno 2023, una scomparsa che non è mai stata comunicata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guglielmo Gatti morto in carcere da 3 anni durante l'ergastolo: nessuno è stato avvisato, nemmeno l'avvocato

Approfondimenti su Guglielmo Gatti

Una telefonata in carcere rivela che Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto da tre anni.

Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso i suoi zii a Brescia, è morto in carcere tre anni fa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Guglielmo Gatti

Argomenti discussi: Uccise lo zio e la zia e fece a pezzi i corpi: Guglielmo Gatti morto in carcere da quasi 3 anni ma nessuno lo sapeva; È morto Guglielmo Gatti: la notizia a tre anni dal decesso in carcere; Guglielmo Gatti morto tre anni fa in carcere: nel 2005 uccise gli zii a Brescia; Guglielmo Gatti è morto in carcere tre anni fa ma nessuno lo sapeva.

Guglielmo Gatti, l'assassino dimenticato: è morto in carcere 3 anni faNessuno era al corrente del suo decesso, avvenuto nel giugno 2023. Nel 2005 assassinò gli zii. Il suo avvocato: Voglio capire cos'è successo ... avvenire.it

Uccise gli zii a Brescia, Guglielmo Gatti è morto in carcere 3 anni fa. L’avvocato: Nemmeno io lo sapevoMentre scontava l’ergastolo per il duplice omicidio degli zii, Guglielmo Gatti è morto in carcere senza che nessuno lo sapesse ... fanpage.it

È morto Guglielmo Gatti La notizia emerge solo ora, ma il decesso risale al 15 giugno 2023. Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per il duplice omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo, è morto nel carcere di Opera, dove era detenuto dal 2007. facebook

A Milano, sulla tomba di Guglielmo Gatti: era morto e nessuno sapeva x.com