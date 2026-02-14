Arianna Fontana | Heraskevych squalificato per il casco? Lo capisco dispiace ma era stato avvisato

Arianna Fontana si è detta dispiaciuta per la squalifica di Heraskevych, che è stata decisa a causa del casco non conforme. La campionessa italiana ha spiegato che il giovane atleta ucraino era stato già avvisato delle regole e che, nonostante tutto, il suo dispiacere non cambia la decisione. Fontana ha evidenziato che, dopo aver conquistato l’oro nella staffetta a squadre, ha comunque ottenuto un argento nei 500 metri di Short Track ai Giochi di Milano-Cortina.

Arianna Fontana, dopo aver vinto l'oro nella staffetta a squadre alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha portato a casa un argento nello Short Track, categoria 500 metri. E' ora a 13 medaglie olimpiche totali. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Sulle dichiarazioni di Pietro Sighel ("La Fontana? Non sappiamo chi sia, da otto anni si allena all'estero", poi ha chiarito), ha commentato: " Non le avevo ancora lette, poi l'ho fatto e, sinceramente, non ritengo meritino la mia attenzione: se non avessi voluto far parte della squadra sarei rimasta ad allenarmi all'estero e non a Bormio, insieme agli altri azzurri, per preparare a meglio le staffette ".