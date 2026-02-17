I Simpson battono ogni record | 800 episodi in 37 stagioni Il cast di The Pitt e altre star ospiti nella puntata speciale

I Simpson hanno raggiunto un nuovo traguardo domenica 15 febbraio, quando hanno trasmesso il loro episodio numero 800, diventando la serie più longeva della televisione. La puntata speciale ha visto la partecipazione di Star di Hollywood come The Pitt, attirando l’attenzione di milioni di spettatori. Con 37 stagioni alle spalle, la famiglia gialla continua a sorprendere e a mantenere il suo posto nel cuore del pubblico.

Domenica 15 febbraio I Simpson hanno raggiunto un traguardo che nessun'altra serie televisiva può vantare: l' episodio numero 800. La fiction animata ideata da Matt Groening, iniziata nel 1987 negli Stati Uniti e arrivata in Italia nel 1989, continua a essere la serie più longeva nella storia della televisione mondiale, attualmente alla stagione 37. La "famiglia gialla" più famosa del piccolo schermo ha attraversato decenni di cambiamenti culturali, riuscendo sempre a catturare lo spirito del momento: un fenomeno che ha accompagnato generazioni di spettatori, mantenendo intatta la capacità di commentare la società contemporanea con satira intelligente e umorismo irriverente.