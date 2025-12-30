Inflazione e detassazione le vere ragioni del grande silenzio sul crollo dei salari

Negli ultimi mesi si è iniziato a discutere più apertamente del calo dei salari reali in Italia, che tra il 2019 e il 2024 ha raggiunto circa l’8%. Tuttavia, il tema rimane poco trattato, in parte a causa delle implicazioni di inflazione e detassazione. Questo silenzio riflette le complessità legate alle dinamiche economiche e alle scelte di policy, che spesso non trovano immediatamente una chiara esposizione nei media.

