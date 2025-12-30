Inflazione e detassazione le vere ragioni del grande silenzio sul crollo dei salari
Negli ultimi mesi si è iniziato a discutere più apertamente del calo dei salari reali in Italia, che tra il 2019 e il 2024 ha raggiunto circa l’8%. Tuttavia, il tema rimane poco trattato, in parte a causa delle implicazioni di inflazione e detassazione. Questo silenzio riflette le complessità legate alle dinamiche economiche e alle scelte di policy, che spesso non trovano immediatamente una chiara esposizione nei media.
Negli ultimi mesi si è finalmente fatto strada nel dibattito pubblico che tra il 2019 e il 2024 i salari reali in Italia sono crollati di circa 8 punti percentuali, un caso pressoché unico. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Il governo rilancia il meccanismo automatico di adeguamento dei salari ai prezzi pensato per proteggere i salari dall’inflazione e abolito nel 1992. La nuova versione e i rischi sul piatto
Leggi anche: Le vere ragioni dei viaggi in Israele dei funzionari americani
Inflazione e detassazione, le vere ragioni del grande silenzio sul crollo dei salari - Governo, sindacati e imprese evitano il problema e scelgono scorciatoie fiscali che non recuperano il sal ... ilfoglio.it
Inflazione, ad agosto scende all'1,6%: aumenta il carrello della spesa. Dati Istat - La decelerazione del tasso d'inflazione, spiega l'Istat, si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da +17,1% a +12,9%) e non regolamentati (da - tg24.sky.it
Inflazione, prezzi degli alimenti salgono incluso il cioccolato: perché è importante per la Bce? - La Banca Centrale Europea ha rilevato che i prezzi dei prodotti alimentari stanno aumentando più rapidamente dell'inflazione media nel blocco. it.euronews.com
Ecco le proposte concrete di SBC per rinnovare il contratto scuola: inflazione reale e detassazione totale per stipendi più giusti. #Comunicati #Contratti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.