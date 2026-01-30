Kevin Warsh è il nuovo presidente della Fed | la scelta di Trump

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve. La nomina è arrivata ieri sera, poco prima della fine del mandato, e ha sorpreso molti osservatori. Warsh, già membro del Consiglio della Fed, prende il posto di Jerome Powell. La decisione di Trump arriva in un momento di tensioni economiche e politiche negli Stati Uniti. Ora si attende di capire come Warsh guiderà la politica monetaria nei prossimi mesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Kevin Warsh prossimo presidente della Federal Reserve. "Conosco Kevin da molto tempo e non ho alcun dubbio che passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore – ha scritto il presidente americano su Truth social – Oltre a tutto il resto, è 'nato per il ruolo' e non vi deluderà mai". Warsh vince il ballottaggio con Hassett. Warsh è già stato nel board ella Fed nell'era di Bush jr. Alcune settimane fa, Trump aveva già anticipato che era in corso un ballottaggio per la successione di Jerome Powell – che scadrà a maggio e da mesi resiste alle pressioni della Casa Bianca in uno scontro ormai aperto – e che in lizza c'erano proprio Warsh e Kevin Hassett, direttore del Consiglio Economico Nazionale e suo fedelissimo.

Donald Trump ha annunciato che il prossimo presidente della Federal Reserve sarà scelto tra due candidati: Kevin Warsh e Kevin Hassett.

Il presidente Trump sta per annunciare la sua scelta per la guida della Federal Reserve.

