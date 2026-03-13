In Lombardia, gli investimenti nel settore sanitario sono aumentati del 53%, con un incremento significativo di risorse destinate all’assistenza ai pazienti terminali. La regione ha curato circa 40.000 persone nel corso dell’ultimo anno e la sua rete di servizi rappresenta il 20% dell’offerta sanitaria nazionale dedicata a questa tipologia di assistenza.

La Lombardia sta ridefinendo l’assistenza ai pazienti terminali con un piano di investimenti in crescita del 53% e una rete che copre già il 20% dell’offerta nazionale. Il è sulla presa in carico precoce, integrando ospedale e territorio per gestire circa 40.000 casi annualmente. In una regione dove oltre il 23% della popolazione ha più di 65 anni, la risposta alla cronicità e alla fragilità non può essere solo organizzativa ma deve diventare culturale. La sfida attuale non riguarda solo i numeri, ma come una comunità sceglie di prendersi cura delle persone nei momenti di maggiore vulnerabilità. Una rete strutturata tra ospedali e dimissione assistita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: +53% investimenti, 40.000 pazienti curati

Articoli correlati

Terni: 40 milioni di Imu e 40.000 accertamenti Tari, rottamazioneTerni sta vivendo un incubo fiscale che rischia di strangolare famiglie e imprese.

Enel, investimenti per 53 miliardi nel periodo 2026-2028Ammontano a circa 53 miliardi di euro gli investimenti che Enel prevede nel periodo 2026-2028.

Approfondimenti e contenuti su Lombardia 53 investimenti 40 000...

Cure palliative, la Lombardia punta sulla presa in carico precoce: 40mila pazienti all’anno, investimenti +53%Il convegno a Palazzo Lombardia fotografa una rete tra le più sviluppate d'Italia: 74 hospice, 840 posti letto, 120 unità domiciliari. La sfida: estendere la copertura e integrare meglio ospedale e te ... varesenews.it

Lombardia punta su investimenti esteri, piano della RegioneLa Regione Lombardia, su impulso dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha elaborato un piano per potenziare ulteriormente l'attrattività del territorio e attirare ancora di più gli ... ansa.it