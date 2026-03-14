Bimbi Trevallion | la madre via i piccoli restano a Vasto

A Vasto, i servizi sociali hanno richiesto al Tribunale dei minori dell’Aquila di bloccare il trasferimento di tre bambini, figli di una famiglia locale. La madre è stata allontanata dalla casa, mentre i piccoli sono rimasti nella città. La questione riguarda i cambiamenti in corso nella gestione familiare e le decisioni giudiziarie in atto. La situazione è al centro di un procedimento legale ancora in corso.

La dinamica della famiglia Trevallion sta vivendo un punto di svolta cruciale a Vasto, dove i servizi sociali hanno chiesto al Tribunale dei minori dell’Aquila di bloccare il trasferimento dei tre figli in una nuova struttura. Dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia, gli operatori hanno riportato che le relazioni con i bambini sono migliorate, rendendo potenzialmente superfluo lo spostamento precedentemente ordinato dai giudici. Questa richiesta arriva nel contesto di una situazione complessa iniziata lo scorso novembre, quando Nathan e Catherine Trevallion furono privati della custodia dopo che il loro casolare nei boschi di Palmoli fu giudicato inadeguato per la crescita dei piccoli di 6 e 8 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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