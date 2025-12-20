I giochi con i coetanei l’abitudine ai comfort | la nuova vita che piace ai piccoli Trevallion?I giudici |  I bimbi restino in comunità

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La curatrice Bolognese: «Sono educati e rispettosi, ma hanno difficoltà che non possono essere taciute». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: I bimbi della famiglia nel bosco restano in comunità, Salvini ai giudici: “Vergogna, non appartengono allo Stato”

