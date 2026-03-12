Vasto | bimbi restano nuova legge blocca gli spostamenti

A Vasto, le strutture per minori stanno raggiungendo la saturazione e i bambini non possono essere trasferiti altrove a causa di una nuova legge che ne impedisce gli spostamenti. La situazione crea preoccupazione tra gli operatori e le famiglie, mentre le autorità sono impegnate a gestire l’affollamento senza poter fare affidamento su trasferimenti esterni. La città si trova di fronte a un problema di capacità e gestione.

La tensione è palpabile nelle strade di Vasto, dove le strutture per minori sono giunte al limite della capienza. La situazione attuale impone che i bambini restino nel centro abitato, evitando trasferimenti forzati. Anche la figura di mamma Cate si prepara a tornare per rivedere i piccoli ospiti, in un clima di attesa e speranza. Il 12 marzo 2026 segna una data cruciale per questa vicenda, con nuove direttive legislative in arrivo dalla maggioranza parlamentare. Le strutture locali hanno raggiunto il pieno carico, rendendo impossibile qualsiasi spostamento immediato dei minori verso altre sedi. Questa saturazione ha costretto le autorità a mantenere gli ospiti nel loro luogo attuale, garantendo stabilità immediata.