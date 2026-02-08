Il fronte del no | Non è una sfida tra politica e magistrati

Il dibattito sul prossimo referendum sulla giustizia si fa sempre più acceso. Chi si oppone al voto insiste nel dire che non si tratta di una sfida tra politica e magistrati, ma di un’occasione per cambiare le regole del sistema giudiziario. Le tensioni aumentano mentre si avvicinano le urne e le opinioni si dividono.

Il referendum sulla giustizia, in arrivo nelle prossime settimane, si preannuncia come un momento di svolta cruciale per il sistema giudiziario italiano e, secondo un coro crescente di voci, per la tenuta stessa dei diritti dei cittadini. Non si tratta, come alcuni vorrebbero dipingerla, di una mera disputa tra potere politico e magistratura, ma di una questione che tocca la vita quotidiana di ogni italiano, minacciando il principio fondamentale di uguaglianza di fronte alla legge. È questo il messaggio chiave che è emerso con forza dal dibattito organizzato ieri sera a Brindisi dal “Comitato per il no”, un’iniziativa sostenuta dalla Cgil e animata da magistrati che sollevano dubbi profondi sulla riforma in discussione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Brindisi, 20 aprile 2024 – La polemica tra politica e magistrati si accende ancora, ma questa volta il fronte del “no” parla chiaro.

