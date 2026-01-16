En-Nesyri Juve il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri | ecco cosa sta accadendo Decisivi i prossimi giorni

Il Fenerbahçe ha avanzato un’offerta per l’attaccante En-Nesyri, proposto alla Juventus nelle ultime ore. La trattativa è ancora in fase embrionale e i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere l’esito. La società bianconera sta valutando attentamente questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare un’opzione per rafforzare l’attacco a disposizione di Spalletti. Restano da seguire gli sviluppi di una trattativa ancora aperta.

En-Nesyri Juve, l’attaccante in uscita dal Fenerbahçe è stato proposto ai bianconeri di Spalletti. Le ultime. Il mercato della Juventus potrebbe subire una scossa improvvisa nel reparto avanzato, aprendo uno scenario intrigante che porta dritto in Turchia. Se la priorità dichiarata resta l’individuazione di un vice-Yildiz per garantire fantasia, alla Continassa è emersa con prepotenza la necessità di ingaggiare anche un numero nove classico, un centravanti di peso capace di riempire l’area di rigore e offrire soluzioni diverse rispetto agli attaccanti attuali. In questo contesto tattico si inserisce la notizia rilanciata da Matteo Moretto: nelle ultime ore è stato proposto insistentemente ai bianconeri il cartellino di Youssef En-Nesyri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorni Leggi anche: En-Nesyri Juve, il Fenerbahce lo propone ai bianconeri: valutazioni in corso alla Continassa, può essere il colpo a sorpresa. Ultime Leggi anche: Calciomercato Juve, dalla Turchia: En-Nesyri offerto ai bianconeri. La palla passa a Comolli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza; Juventus, proposto En-Nesyri e contatti per Mateta: la strategia in attacco; Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan; Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi. Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan - I bianconeri valutano un innesto di peso in attacco, contatti per il gigante del Crystal Palace, proposto il marocchino del Fenerbahce. lastampa.it

