La società Biesse, con sede a Pesaro, ha visto i dati economici migliorare prima dello scoppio del conflitto, ma ora gli scenari sono completamente cambiati. Selci ha dichiarato che i numeri erano positivi in precedenza, anche se la guerra ha interrotto le normali attività e ha modificato le prospettive di mercato. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Pesaro, 14 marzo 2026 – Come nuotare controcorrente, per di più con la guerra in corso che sta bloccando molti mercati. Una impresa non da poco quella che è in corso a Chiusa di Ginestreto, dove la Biesse ha il suo cuore ed il suo cervello. Perché si è riunito il consiglio di amministrazione presieduto da Roberto Selci per approvare il bilancio del 2025. L’azienda chiude in rosso di 19,6 milioni di euro su un fatturato di 662 milioni di euro contro i 754 del 2024. Il calo percentuale è del 12,2 per cento. L’unica azienda del gruppo della famiglia Selci che produce utili è la “Hsd” mentre le altre controllate hanno chiuso i bilanci in passivo tranne la Bavelloni che ha portato un leggero utile sulla scorta della cessione di alcune partecipate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biesse, scenari stravolti dalla guerra. Selci: “I dati erano positivi”

Articoli correlati

Spalletti Juve, l’ex ct ha messo il turbo alla Signora: scenari stravolti in poco più di 50 giorni! E all’orizzonte c’è già un obiettivodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, la Gazzetta dello Sport esalta i numeri del tecnico bianconeri: media punti record rispetto a Tudor e...

Leggi anche: Attacco Usa all'Iran? Dalla guerra civile al cambio di governo, tutti gli scenari