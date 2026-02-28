Attacco Usa all' Iran? Dalla guerra civile al cambio di governo tutti gli scenari

Gli Stati Uniti e l'Iran sono coinvolti in negoziati indiretti ancora senza esito, mentre il Regno Unito ha temporaneamente chiuso la sua ambasciata a Teheran e ha consigliato al personale di lasciare il paese. La situazione rimane tesa, con possibilità di sviluppi che potrebbero coinvolgere vari scenari, compresi cambi di governo o conflitti interni. Nessuna delle parti ha annunciato azioni definitive finora.

I negoziati indiretti tra Usa e Iran continuano, ma ancora senza risultato. Intanto il Regno Unito chiude provvisoriamente la sua ambasciata a Teheran, gli americani invitano il personale non essenziale della loro ambasciata a Gerusalemme a lasciare il paese, le maggiori potenze avvertono i loro cittadini nell'area che i rischi stanno rapidamente aumentando.Sta anche infuriando una guerra parallela tra Pakistan e Afghanistan, vicina alla frontiera con l'Iran. I RISULTATI Nessuno sa ancora cosa deciderà di fare Donald Trump né, nel caso decidesse di usare l'immensa forza militare che ha mobilitato nel Golfo e dintorni, quale sarà il suo obiettivo.