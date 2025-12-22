Spalletti Juve l’ex ct ha messo il turbo alla Signora | scenari stravolti in poco più di 50 giorni! E all’orizzonte c’è già un obiettivo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, la Gazzetta dello Sport esalta i numeri del tecnico bianconeri: media punti record rispetto a Tudor e caccia all’en plein. La cura di Luciano Spalletti ha trasformato radicalmente la Juventus in tempi da record, restituendo entusiasmo e prospettive a una stagione che sembrava compromessa. Secondo l’approfondita analisi pubblicata dalla  Gazzetta dello Sport, in poco più di  50 giorni  dal suo insediamento sulla panchina della Continassa, il tecnico toscano ha letteralmente  messo il turbo  alla squadra. Una svolta tecnica e caratteriale che si riflette su tutti i fronti competitivi: in  Champions League  la classifica, che piangeva, è stata prontamente riaggiustata, rendendo ora l’obiettivo della qualificazione agli spareggi non solo possibile, ma  ampiamente alla portata  del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve l8217ex ct ha messo il turbo alla signora scenari stravolti in poco pi249 di 50 giorni e all8217orizzonte c8217232 gi224 un obiettivo

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, l’ex ct ha messo il turbo alla Signora: scenari stravolti in poco più di 50 giorni! E all’orizzonte c’è già un obiettivo

Leggi anche: La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà)

Leggi anche: Modulo Juve, la Signora è pronta a cambiare il suo abito: quando Spalletti deciderà di “rompere” definitivamente col passato? I due scenari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spalletti e il legame con Neri e Ferramosca: appuntamento fisso da anni pur non allenando la Juve - Luciano Spalletti e quel legame speciale con Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, le due giovani promesse della Juventus che nel 2006 persero la vita dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo. fanpage.it

Spalletti: "Juve timida, Yildiz fa suonare le campane. Io a Napoli facile". Vlahovic, zero speranze - All’Allianz Stadium arriva la prima vittoria casalinga dell’era Spalletti in bianconero contro il ... tuttosport.com

Quelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario - È sempre difficile tornare a casa, anche quando immagini il ritorno come "una emozione incandescente". gazzetta.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.