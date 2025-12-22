Spalletti Juve, la Gazzetta dello Sport esalta i numeri del tecnico bianconeri: media punti record rispetto a Tudor e caccia all’en plein. La cura di Luciano Spalletti ha trasformato radicalmente la Juventus in tempi da record, restituendo entusiasmo e prospettive a una stagione che sembrava compromessa. Secondo l’approfondita analisi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, in poco più di 50 giorni dal suo insediamento sulla panchina della Continassa, il tecnico toscano ha letteralmente messo il turbo alla squadra. Una svolta tecnica e caratteriale che si riflette su tutti i fronti competitivi: in Champions League la classifica, che piangeva, è stata prontamente riaggiustata, rendendo ora l’obiettivo della qualificazione agli spareggi non solo possibile, ma ampiamente alla portata del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, l’ex ct ha messo il turbo alla Signora: scenari stravolti in poco più di 50 giorni! E all’orizzonte c’è già un obiettivo

Leggi anche: La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà)

Leggi anche: Modulo Juve, la Signora è pronta a cambiare il suo abito: quando Spalletti deciderà di “rompere” definitivamente col passato? I due scenari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spalletti e il legame con Neri e Ferramosca: appuntamento fisso da anni pur non allenando la Juve - Luciano Spalletti e quel legame speciale con Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, le due giovani promesse della Juventus che nel 2006 persero la vita dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo. fanpage.it

Spalletti: "Juve timida, Yildiz fa suonare le campane. Io a Napoli facile". Vlahovic, zero speranze - All’Allianz Stadium arriva la prima vittoria casalinga dell’era Spalletti in bianconero contro il ... tuttosport.com

Quelli a Napoli sono stati anni indelebili per il tecnico della Juventus, che ora torna al Maradona da avversario - È sempre difficile tornare a casa, anche quando immagini il ritorno come "una emozione incandescente". gazzetta.it

Juve, ecco la mano di Spalletti Il dato è inequivocabile - facebook.com facebook

Spalletti è incontentabile, però adesso la Juve ha un calendario da zona scudetto x.com