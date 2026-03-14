Biella la Serie A2 accende la corsa al vertice tra conferme e distacchi minimi

A Biella, il fine settimana ha visto la seconda prova del Campionato nazionale di Serie A2, disputata al Biella Forum. La gara è stata caratterizzata da un alto livello di equilibrio tra le squadre, con alcune formazioni che hanno mantenuto le posizioni di vertice e altre che si sono avvicinate ai primi posti, creando una corsa serrata per la leadership del campionato.

Dopo l’avvio del fine settimana dedicato alla Serie B, il Biella Forum ha ospitato anche la seconda prova del Campionato nazionale per club di Serie A2, offrendo una gara intensa e ricca di equilibrio. La competizione, fondamentale per orientare la classifica stagione, ha messo di fronte società determinate a sfruttare ogni esercizio per guadagnare terreno. In campo femminile il GEAS ha ribadito la propria forza, ottenendo un altro successo dopo quello già conquistato nella prima tappa di Modena. Nel settore maschile, invece, la vittoria di giornata è andata alla Campania 2000, ma la situazione resta apertissima, perché la Ginnastica Fermo 85 continua a mantenere la leadership complessiva del campionato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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