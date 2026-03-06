Serie A2 cresce l’attesa per la sfida al vertice Messina Futsal-Gear Piazza Armerina

La partita tra Messina Futsal e Gear Piazza Armerina si avvicina, con entrambe le squadre pronte a sfidarsi nella 17ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. La sfida rappresenta un momento cruciale nel girone D, con la possibilità di influenzare la classifica finale. Il match si svolgerà nel prossimo fine settimana, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, si troveranno di fronte sabato (inizio ore 18,00) la capolista peloritana ed una delle due inseguitrici È scattato il conto alla rovescia in vista della partita Messina Futsal-Gear Piazza Armerina, valida per la 17^ e penultima giornata, che potrebbe decidere la vittoria del girone D del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, si troveranno di fronte sabato la capolista peloritana ed una delle due inseguitrici, il Marsala 2012 sarà impegnato, invece, in casa del Eur, divise da due punti in graduatoria. L’esito di questo match avrà, quindi, una grande rilevanza nella corsa all’agognato primo posto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina Futsal, sfida al Regalbuto: primato nel girone D a rischio dopo due sconfitte consecutive. Obiettivo Serie A2.Il Messina Futsal affronta un test cruciale nella sua corsa alla Serie A2 di futsal, ospitando sabato 13 febbraio 2026 al “PalaLaganà” di...

Serie A2, Messina Futsal pronto per uno storico doppio impegnoIl Messina Futsal sta vivendo la settimana, fin qui, più importante della stagione.

