Biella accende la Serie A B di Artistica con i Top Events 2026

A Biella è stata annunciata l'apertura della stagione 2026 di ginnastica artistica con i Top Events. La prima prova di Serie A e B si è svolta al PalaPanini di Modena, attirando numeroso pubblico e creando un’atmosfera vivace tra le esibizioni degli atleti e l’intrattenimento. L’evento ha coinvolto diverse squadre e atleti provenienti da varie regioni italiane.

Archiviato il debutto, il circuito non rallenta: il calendario punta già alla seconda tappa, in programma venerdì 13 e sabato 14 marzo al Palazzetto dello Sport di Biella. Il format 2026 prevede un filo narrativo preciso: a ogni appuntamento viene associata una key word, pensate per descrivere le emozioni e l'identità della tappa. L'organizzazione dell'intero pacchetto eventi è affidata dalla FGI a un'ATS composta da Corpo Libero Gymnastics Team (Padova) ed Eurogyminca (Torino), con l'idea che, parola dopo parola, a fine stagione si componga il nome del progetto federale.