Durante un controllo su dispositivi digitali nel Napoletano, sono stati trovati video contenenti abusi su minori. L’indagine ha portato all’arresto di un uomo in flagranza di reato. La scoperta sottolinea l’importanza di monitorare e tutelare la sicurezza dei minori attraverso controlli e strumenti di prevenzione.

Un controllo sui device e sul pc hanno permesso di rinvenire video pedopornografici ritraenti abusi su minori. Circostanza che ha fatto scattare l'arresto di un uomo nei cui confronti il 13 gennaio scorso è stato eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura partenopea, è partita grazie al lavoro del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, impegnato nel monitoraggio e nel contrasto dei reati commessi sul web, in particolare quelli legati allo sfruttamento dei minori. Durante le verifiche successive alla perquisizione, la polizia ha sequestrato diversi dispositivi informatici. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Video di abusi su minori conservati sul pc, nel Napoletano arrestato pedofilo in flagranza

