Un uomo di 49 anni residente nella provincia di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato per possesso di materiale pedopornografico, tra cui video di abusi su minori trovati sul suo computer. L’operazione fa parte di un’azione mirata a contrastare la pedopornografia online e a tutelare le vittime. L’arresto si è concretizzato in flagranza di reato lo scorso 20 gennaio.

Materiale pedopornografico presente sul suo pc, inclusi alcuni video ritraenti abusi su minori. Un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 20 gennaio dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto della pedopornografia online. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Campania. Gli investigatori hanno acquisito rilevanti elementi probatori attraverso l’analisi informatica di alcuni dispositivi nella disponibilità dell’indagato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pedofilo 49enne arrestato nel napoletano: trovati sul suo pc video di abusi su minori

Durante un controllo su dispositivi digitali nel Napoletano, sono stati trovati video contenenti abusi su minori.

Un uomo di 49 anni è stato arrestato in provincia di Napoli dopo una perquisizione che ha portato al ritrovamento di un ingente materiale pedopornografico sul suo computer.

