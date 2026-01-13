Serie B il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova | E’ la miglior difesa del campionato ma…
Il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova, confermando la propria solidità difensiva, la migliore del campionato. Tuttavia, la prestazione evidenzia alcune criticità offensive che potrebbero influire sul rendimento complessivo della squadra. La partita rappresenta un momento di riflessione per il club, che cerca di consolidare i propri punti di forza e migliorare gli aspetti ancora da perfezionare in vista delle prossime sfide di Serie B.
Serie B, il Palermo di Inzaghi rallenta col Mantova: miglior difesa del torneo, ma resta un’incognita. Il dato Un pareggio che sa di sconfitta, questa è la secca definizione del Corriere dello Sport. Il Palermo è tornato da Mantova con un punto che brucia, facendosi riprendere al 95? in una partita che sembrava ormai vinta. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
