Besana | errore nel bollettino referendum 2022 al posto

A Besana in Brianza, il Centrodestra locale ha pubblicato un bollettino contenente i quesiti referendari, ma si è trattato di un errore: sono stati diffusi quelli del 2022 invece di quelli aggiornati. La svista amministrativa ha coinvolto le comunicazioni ufficiali, creando confusione tra i cittadini e mettendo in evidenza le criticità nella gestione delle informazioni pubbliche.

Una svista amministrativa ha messo in luce la complessità della comunicazione pubblica a Besana in Brianza, dove il Centrodestra locale ha diffuso per errore i quesiti referendari del 2022 invece di quelli attuali. L’incidente è avvenuto sul notiziario comunale distribuito nelle case dei cittadini, generando una reazione immediata da parte delle opposizioni che hanno contestato l’uso dello strumento informativo per fini elettorali. La risposta della maggioranza ammette un disguido nella fase di invio del documento finale, spiegando che il testo originale richiamava consultazioni passate come introduzione alla nuova consultazione. L’errore riguarda specificamente le proposte relative al tema della giustizia, le quali quattro anni fa non avevano raggiunto il quorum necessario per avere seguito legale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Besana: errore nel bollettino, referendum 2022 al posto Articoli correlati A Besana il centrodestra promuove il referendum. Ma quello di quattro anni faBesana in Brianza (Monza e Brianza), 14 marzo 2026 – Si parla da mesi del referendum del 22. Non fare questo errore: il letto va messo nel posto giusto per far fluire l’energiaLa qualità del riposo notturno non dipende esclusivamente dalle caratteristiche tecniche del materasso o del cuscino, ma è profondamente influenzata...