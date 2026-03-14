A Besana in Brianza, nel territorio di Monza e Brianza, il centrodestra sostiene l’organizzazione di un referendum previsto per il 22 marzo. Questa decisione viene discussa da mesi nelle conversazioni politiche locali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità su un tema specifico. La proposta si collega a un precedente referendum che si è tenuto quattro anni fa nella stessa area.

Besana in Brianza (Monza e Brianza), 14 marzo 2026 – Si parla da mesi del referendum del 22. Anche la politica locale non si sottrae a questo compito. La gaffe, però, è dietro l’angolo: perché il Centrodestra Besana ha voluto intervenire pubblicamente per invitare i cittadini ad andare alle urne, ma illustrando nero su bianco i quesiti referendari del 2022. Erano sempre relativi al tema della giustizia ma, per il mancato raggiungimento del quorum, non avevano avuto alcun seguito. L’incredibile svista della lista di maggioranza è accaduta su Il Besanese, notiziario che l’Amministrazione comunale ha distribuito in tutte le case del territorio. Da Milano Giorgia Meloni difende la riforma della giustizia: “Qui nessuno vuole liberarsi dei giudici” Giornalino del Comune che ha di conseguenza uno spazio riservato ai vari gruppi consiliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Besana il centrodestra promuove il referendum. Ma quello di quattro anni fa

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