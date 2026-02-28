Non fare questo errore | il letto va messo nel posto giusto per far fluire l’energia

È importante posizionare correttamente il letto in camera da letto perché la disposizione degli spazi influisce sulla qualità del sonno. La posizione del letto può determinare come si percepisce lo spazio e, di conseguenza, come si riposa. Non si tratta solo di scegliere un materasso adatto, ma anche di collocarlo nel modo giusto all’interno della stanza.

La qualità del riposo notturno non dipende esclusivamente dalle caratteristiche tecniche del materasso o del cuscino, ma è profondamente influenzata dall'organizzazione volumetrica della stanza. Spesso, un senso di affaticamento persistente al risveglio può essere ricondotto a un errato posizionamento del letto all'interno del perimetro domestico. Gestire correttamente la disposizione dei mobili significa bilanciare estetica, funzionalità e percezione psicologica dello spazio, elementi che concorrono a determinare il flusso energetico dell'ambiente. Una delle regole fondamentali, condivisa da diverse scuole di pensiero sull'abitare, riguarda il rapporto visivo con l'ingresso della stanza.