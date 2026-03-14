Bergamo | Mezza Quaresima 2026 festa che muove l’economia

A Bergamo il fine settimana del 14 e 15 marzo 2026 vede la celebrazione della Mezza Quaresima, un evento che coinvolge la città con una serie di iniziative e manifestazioni. La festa attira visitatori e residenti, contribuendo all’attività commerciale della zona. Durante quei giorni, le strade si riempiono di persone che partecipano a eventi culturali, tradizionali e ricreativi.

Il week-end del 14 e 15 marzo 2026 trasforma Bergamo in un palcoscenico vivo dove tradizione e modernità si fondono senza conflitti. Dalla sfilata della Mezza Quaresima ai concerti di Lucio Bonardi, la città offre una densità culturale che va oltre il semplice intrattenimento. Queste iniziative non sono solo eventi isolati, ma rappresentano un motore economico e sociale per il territorio bergamasco. L’offerta spazia dal teatro alla musica, dalla gastronomia al cinema, coinvolgendo spazi storici come il Ridotto Gavazzeni e luoghi moderni come la ChorusLife Arena. La programmazione è strutturata su due giorni intensi, con appuntamenti fissi che attirano sia i residenti che i visitatori esterni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo: Mezza Quaresima 2026, festa che muove l’economia Articoli correlati Leggi anche: Festa di Mezza Quaresima: sfileranno ben 79 gruppi Leggi anche: Il Carnevale torna in città. Grande attesa per la «Festa di Mezza Quaresima» Aggiornamenti e notizie su Mezza Quaresima Temi più discussi: A Bergamo tornano il rasgamènt de la ègia e la sfilata di Mezza Quaresima; Il Carnevale torna in città. Grande attesa per la Festa di Mezza Quaresima; Metà Quaresima Bergamo: cancellato il programma di sabato 14, Rasgamento domenica alla fine della sfilata; Bergamo si accende per la Mezza Quaresima: tre giorni di festa tra carri, maschere e riti antichi. Mezza Quaresima, Angelo Pintus, Prosa, party anni ‘80 e casoncelli: il week-end in cittàDa annotare, inoltre, il concerto di Lucio Bonardi ed Eleonora Zullo alla Sala Piatti (sabato), il concerto di Vanessa Benelli Mosell al Ridotto Gavazzeni (sabato), Stabat Mater al Ridotto Gavazzeni ... bergamonews.it A Bergamo tornano il rasgamènt de la ègia e la sfilata di Mezza QuaresimaBergamo festeggia la Mezza Quaresima. Per l’edizione 2026, organizzata come sempre dal Ducato di Piazza Pontida, gli appuntamenti principali saranno la sfilata dei carri nella giornata di domenica 15 ... bergamonews.it Ad #Ardesio torna la tradizione delle croci di Mezza Quaresima: segni di calce davanti alle case dei single del paese - facebook.com facebook l’ordinanza con i provvedimenti viabilistici temporanei necessari per consentire lo svolgimento della Sfilata di Mezza Quaresima x.com