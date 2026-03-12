Festa di Mezza Quaresima | sfileranno ben 79 gruppi

Domenica si svolgerà il corteo della Festa di Mezza Quaresima, durante le tre giornate organizzate dal Ducato di Piazza Pontida. Alla manifestazione parteciperanno 79 gruppi provenienti da diverse zone, che sfileranno lungo il percorso stabilito. Le iniziative, messe in campo dal Ducato, coinvolgono un ampio numero di partecipanti e prevedono diverse attività durante tutto il fine settimana.

IL DUCATO. Parte la tre giorni di iniziative promosse dal Ducato di Piazza Pontida. Domenica il corteo. Record di partecipazioni. Arriveranno da tutta Italia, in campo 2mila figuranti. Cresce l’attesa e la voglia di festa per la Mezza Quaresima. Il carnevale popolare bergamasco, celebrazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali del territorio, si avvicina al gran giorno. Quello della scenografica sfilata di maschere, gruppi e carri allegorici per le strade del centro in programma domenica 15 marzo, che coronerà i quattro giorni di eventi promossi dal Ducato di Piazza Pontida e in partenza giovedì 12 marzo. Lo spettacolo si preannuncia più ricco che mai, con un numero di gruppi maggiore rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

