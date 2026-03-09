Il Carnevale torna in città Grande attesa per la Festa di Mezza Quaresima

Il Carnevale torna in città con la tradizionale Festa di Mezza Quaresima, che si svolgerà dal 13 al 15 marzo. L’evento, promosso dal Ducato di Piazza, prevede diversi spettacoli e iniziative in centro storico. La manifestazione coinvolge gruppi di artisti e cittadini, portando nel cuore della città musica, sfilate e momenti di intrattenimento. L’appuntamento richiama un’ampia partecipazione di pubblico e appassionati.

Articolo. Torna questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo, l'appuntamento promosso dal Ducato di Piazza Pontida che culminerà con la grande sfilata tra le vie del centro Nel calendario bergamasco spicca un'iniziativa che non ha bisogno di presentazioni. La città si trasforma, le strade si riempiono di colori e suoni, il centro storico si fa palcoscenico. Nell'aria si respira un'atmosfera diversa, una leggerezza che viene da lontano, da un tempo in cui fare festa era un atto collettivo quasi necessario. È la «Festa di Mezza Quaresima», il Carnevale di Bergamo per antonomasia, organizzato come ogni anno dal Ducato di Piazza Pontida.