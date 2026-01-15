Energia | Orlando ' governo fermo mentre pesa su famiglie e imprese'

Il dibattito sul decreto energia evidenzia come il tema non sia stato affrontato adeguatamente nella legge di bilancio. Mentre il governo rimane fermo, famiglie e imprese continuano a sentire il peso di questa incertezza, che rischia di influire negativamente sulla stabilità economica del Paese.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il fatto che si continui a discutere di un possibile decreto energia o decreto bollette, a seconda di come lo si voglia chiamare, è l'indicatore più chiaro del fatto che nell'ambito della legge di bilancio questo argomento non è stato minimamente trattato. Così le imprese italiane continuano a pagare l'energia il 30% in più rispetto a quella dei Paesi concorrenti, in un'Europa che già paga l'energia più degli altri competitor internazionali. A questo si deve aggiungere il fatto che quando arriverà il decreto probabilmente sarà quasi del tutto passato l'inverno e sarà stata ancora una stagione di bollette care, meno dello scorso anno, ma comunque un inverno in cui le famiglie pagheranno molto più di quanto non pagassero prima della crisi energetica, nonostante il prezzo del gas sia significativamente sceso". 🔗 Leggi su Iltempo.it

