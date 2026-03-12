Costo benzina record verso i 3 euro al litro impennata preoccupante | come il Governo intende intervenire

Negli ultimi giorni in Italia, i prezzi della benzina hanno raggiunto livelli record e si avvicinano ai 3 euro al litro. La crescita dei costi si osserva in numerosi distributori sparsi sul territorio nazionale, creando una situazione di preoccupazione tra automobilisti e consumatori. Il fenomeno sta attirando l’attenzione pubblica e sollevando interrogativi sulla sua eventuale evoluzione futura.

Negli ultimi giorni in Italia si è registrata una preoccupante impennata del costo benzina record, con prezzi alla pompa che continuano a salire in molti impianti della rete nazionale. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina in modalità self service ha superato stabilmente la soglia di 1,8 euro al litro, mentre il gasolio si avvicina o oltrepassa i 2 euro al litro in molte aree del Paese, con punte decisamente superiori lungo la rete autostradale. Il trend rialzista dei listini carburante è stato accentuato da vari fattori. Uno dei principali è l’instabilità geopolitica... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

