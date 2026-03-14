Benevento 2027 | alleanze flessibili decide il territorio

Per le elezioni comunali di Benevento nel 2027, la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle ha annunciato che le alleanze saranno definite in base alle esigenze del territorio, senza fissare accordi rigidi in anticipo. La strategia prevede una gestione flessibile delle collaborazioni tra i vari attori politici, lasciando spazio a eventuali cambiamenti nel corso del percorso elettorale.

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Sabrina Ricciardi, ha delineato una strategia politica per le future elezioni amministrative di Benevento nel 2027, ponendo l’accento sulla flessibilità delle alleanze. Mentre il partito si concentra attualmente sul referendum sulla giustizia in programma, la decisione su un eventuale campo largo sarà presa successivamente, basandosi esclusivamente sulle esigenze specifiche del territorio sannita. L’incontro si è svolto a Palazzo Paolo V, con la presenza dell’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, e ha messo in luce come la gestione politica locale non debba seguire schemi rigidi ma adattarsi alle necessità reali della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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