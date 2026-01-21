Maria Federica Ubaldi | La giunta Guerra? Fatica ad anticipare le sfide maggioranza segnata da profonde divisioni Alleanze per il 2027? Oggi scegliamo l' autonomia

Maria Federica Ubaldi analizza la situazione politica della giunta Guerra, evidenziando le difficoltà nel prevedere le sfide future a causa di divisioni interne e metodi ormai superati. La maggioranza appare frammentata, caratterizzata da liturgie politiche obsolete e approcci ideologici, mentre si guarda alle alleanze per il 2027, con un’attenzione crescente all’autonomia come scelta strategica.

“La maggioranza segnata troppo spesso da profonde divisioni interne, accompagnate da liturgie politiche superate e da metodi di affrontare i problemi fortemente ideologici. Tutto questo frena, limita e di fatto impedisce un’azione amministrativa moderna, efficiente e tempestiva, quella che i.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Maria Federica Ubaldi: La giunta Guerra? Fatica ad anticipare le sfide, maggioranza segnata da profonde divisioni. Alleanze per il 2027? Oggi scegliamo l'autonomiaIntervista alla consigliera comunale di Civiltà Parmigiana e promotrice di ChiAma Parma: Le nostre priorità? Decoro, famiglia e mobilità. E sull'Amministrazione: Impiantistica sportiva, decoro urba ...

