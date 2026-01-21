Maria Federica Ubaldi | La giunta Guerra? Fatica ad anticipare le sfide maggioranza segnata da profonde divisioni Alleanze per il 2027? Oggi scegliamo l' autonomia

Maria Federica Ubaldi analizza la situazione politica della giunta Guerra, evidenziando le difficoltà nel prevedere le sfide future a causa di divisioni interne e metodi ormai superati. La maggioranza appare frammentata, caratterizzata da liturgie politiche obsolete e approcci ideologici, mentre si guarda alle alleanze per il 2027, con un’attenzione crescente all’autonomia come scelta strategica.

“La maggioranza segnata troppo spesso da profonde divisioni interne, accompagnate da liturgie politiche superate e da metodi di affrontare i problemi fortemente ideologici. Tutto questo frena, limita e di fatto impedisce un’azione amministrativa moderna, efficiente e tempestiva, quella che i.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Papa Leone XIV nella Basilica di Assisi: “Epoca segnata da divisioni”

Il papà di Federica Mangiapelo sulla donna scomparsa ad Anguillara: “Si riaprono in me ferite profonde”Il padre di Federica Mangiapelo, scomparsa e uccisa 14 anni fa ad Anguillara Sabazia, commenta la recente scomparsa di una donna di 41 anni nella stessa zona.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Maria Federica Ubaldi: La giunta Guerra? Fatica ad anticipare le sfide, maggioranza segnata da profonde divisioni. Alleanze per il 2027? Oggi scegliamo l'autonomiaIntervista alla consigliera comunale di Civiltà Parmigiana e promotrice di ChiAma Parma: Le nostre priorità? Decoro, famiglia e mobilità. E sull'Amministrazione: Impiantistica sportiva, decoro urba ... parmatoday.it

ULTIM'ORA Si è dimessa l’assessora alla Sicurezza di Anguillara Maria Messenio. È la madre di Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio di Federica Torzullo. - facebook.com facebook

In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, Maria Federica De Gasperis – conosciuta online come @maestrafede_ – ha affrontato un nodo frequente per chi ha figli alle elementari: devono fare i compiti da soli o con l’aiuto dei genitori La rispos… x.com