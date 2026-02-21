L’illusione della depurazione

Le diete detox continuano a essere molto popolari tra chi cerca di perdere peso velocemente. La loro diffusione si deve alla promessa di eliminare le tossine e migliorare la salute in pochi giorni. Molti consumatori acquistano integratori e bevande specifiche per seguire queste pratiche. Tuttavia, esperti avvertono che queste diete spesso sono prive di basi scientifiche e possono essere dannose. Sempre più persone si affidano a metodi che promettono risultati rapidi senza approfondire i rischi.

Le cosiddette diete detox continuano a riscuotere un notevole successo mediatico e commerciale. Alla base della loro diffusione vi è una promessa semplice e seducente: perdere rapidamente peso e «ripulire» l’organismo da presunte tossine accumulate. Per molti consumatori, la rapida diminuzione del peso corporeo è di per sé sufficiente a legittimare queste pratiche, indipendentemente dalla loro reale efficacia o sicurezza biologica. Un’analisi attenta mostra però che il concetto di detox alimentare entra in contrasto con la fisiologia umana e con i principi della nutrizione scientifica. Le diete detox consentono spesso una rapida riduzione del peso corporeo, talvolta fino a tre-quattro chilogrammi in una sola settimana.🔗 Leggi su Linkiesta.it

