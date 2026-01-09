Spaccata alla gioielleria di via Spinello

Da lanazione.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 9 gennaio 2026, in pieno centro ad Arezzo, si è verificata una spaccata presso la gioielleria Grotti di via Spinello. L’evento si è svolto poco prima delle due del pomeriggio, coinvolgendo presumibilmente un gruppo di malintenzionati. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine, che stanno attualmente indagando sull’accaduto per ricostruire i dettagli dell’incidente.

Arezzo, 9 gennaio 2026 –  Una spaccata in pieno giorno in centro ad Arezzo. Il furto è avvenuto poco prima delle due di pomeriggio oggi in via Spinello quando una banda ha preso d’assalto la gioielleria Grotti di via Spinello. I malviventi erano armati di due picconi e un estintore con cui hanno forzato la saracinesca e distrutto la vetrina della gioielleria che si trova in pieno centro. Una volta all’interno hanno arraffato quanto hanno potuto e trafugato la merce. Un’incursione di qualche minuto che è bastata per distruggere la vetrina e trafugare i preziosi. Una volta usciti dal negozio i banditi si sono dati alla fuga salendo in macchina e abbandonando sull'asfalto gli arnesi utilizzati per il blitz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

spaccata alla gioielleria di via spinello

© Lanazione.it - Spaccata alla gioielleria di via Spinello

Leggi anche: Un'altra spaccata alla gioielleria Pedrosi di Santarcangelo. Il video

Leggi anche: Spaccata alla gioielleria Baldacci di Riccione: serranda tagliata col flessibile

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

spaccata gioielleria via spinelloSpaccata alla gioielleria di via Spinello - Il furto è avvenuto poco prima delle due di pomeriggio oggi in via Spinello quando una banda ha preso d’assalto la ... lanazione.it

spaccata gioielleria via spinelloL'amarezza del gioiellerie vittima del furto con spaccata: "Ero in palestra quando è successo" - L' amarezza del gioielliere Mauro Grotti dopo il furto con spaccata nel negozio di via Spinello, ad Arezzo, zona Bastioni. corrierediarezzo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.