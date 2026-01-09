Nella giornata del 9 gennaio 2026, in pieno centro ad Arezzo, si è verificata una spaccata presso la gioielleria Grotti di via Spinello. L’evento si è svolto poco prima delle due del pomeriggio, coinvolgendo presumibilmente un gruppo di malintenzionati. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine, che stanno attualmente indagando sull’accaduto per ricostruire i dettagli dell’incidente.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Una spaccata in pieno giorno in centro ad Arezzo. Il furto è avvenuto poco prima delle due di pomeriggio oggi in via Spinello quando una banda ha preso d’assalto la gioielleria Grotti di via Spinello. I malviventi erano armati di due picconi e un estintore con cui hanno forzato la saracinesca e distrutto la vetrina della gioielleria che si trova in pieno centro. Una volta all’interno hanno arraffato quanto hanno potuto e trafugato la merce. Un’incursione di qualche minuto che è bastata per distruggere la vetrina e trafugare i preziosi. Una volta usciti dal negozio i banditi si sono dati alla fuga salendo in macchina e abbandonando sull'asfalto gli arnesi utilizzati per il blitz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccata alla gioielleria di via Spinello

