Belve 2026 | 7 puntate Lear e Ramazzotti confermati

A partire dal 21 aprile 2026, torna su Rai 2 la stagione di Belve, composta da sette puntate. La trasmissione vedrà nuovamente sul palco Amanda Lear e Micaela Ramazzotti, confermate come ospiti già registrati. La nuova edizione si svolgerà durante la primavera, con le puntate che si susseguiranno fino a fine stagione.

La primavera del 2026 vedrà il ritorno di Belve su Rai 2, con un debutto fissato per il 21 aprile. La nuova stagione promette di allungarsi fino a sette puntate, ospitando nomi come Amanda Lear e Micaela Ramazzotti già registrati. Dopo una edizione autunnale che ha toccato punte di share del 10% nella prima serata, la trasmissione guidata da Francesca Fagnani si prepara a ripartire con forza. Le indiscrezioni confermano che le interviste sono già state registrate da alcune celebrità attese dal pubblico. Il ritorno in diretta: date, durata e ospiti confermati. Il calendario televisivo si sta delineando con precisione: il 21 aprile segna l’inizio ufficiale della nuova avventura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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