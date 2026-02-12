Sanremo 2026 confermati Eros Ramazzotti e Alicia Keys | l’annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Eros Ramazzotti e Alicia Keys torneranno a Sanremo nel 2026. La conferma arriva durante il telegiornale, come ormai da tradizione. La città dei fiori si prepara a un festival ricco di musica internazionale e grandi nomi. I fan sono già in fermento, aspettando di scoprire chi salirà sul palco tra i big di quest’anno.

Febbraio, ormai, parla la lingua di Carlo Conti e dei suoi attesissimi annunci sanremesi. Come da tradizione, la parte finale del Tg1 si trasforma in un piccolo palcoscenico parallelo, il luogo perfetto per regalare al pubblico anticipazioni, conferme e pillole su quello che sta prendendo forma nella Città dei Fiori. È lì che l’attesa cresce, tra un indizio lasciato cadere con nonchalance e una rivelazione studiata al millimetro. Negli ultimi giorni non sono mancate indiscrezioni e voci di corridoio, rimbalzate tra social e addetti ai lavori. E così, per mettere ordine al chiacchiericcio, il conduttore ha deciso di ufficializzare due nuovi ospiti della kermesse: Eros Ramazzotti e Alicia Keys. 🔗 Leggi su Dilei.it

