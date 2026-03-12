Guerra Iran ancora missili su Teheran Raid di Israele su Beirut | otto morti
Oggi, 12 marzo 2026, la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele prosegue con nuovi attacchi. Sono stati segnalati missili su Teheran e un raid di Israele su Beirut che ha causato otto morti. La situazione si sviluppa con attacchi navali nel Golfo Persico e tensioni crescenti nella regione, mentre le preoccupazioni per l’economia mondiale aumentano.
(Adnkronos) – La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele entra nel suo 13esimo giorno oggi 12 marzo 2026, con attacchi navali nel Golfo Persico, bombardamenti in Libano e crescenti timori per l’economia mondiale. Negli ultimi aggiornamenti dal fronte mediorientale, una nave portacontainer è stata colpita a largo di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti. "Tutto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
Guerra in Iran, attacco più violento dall’inizio del conflitto. Missili su Israele e basi Usa, raid su Teheran e BeirutCresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.
Guerra in Iran, nuova ondata di attacchi su Teheran. Raid di Israele su Beirut: almeno otto vittimeLa guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su...
Ancora raid e missili su Teheran. Iran:Vendetta per Khamenei
Contenuti e approfondimenti su Guerra Iran
Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Missili, lanciatori, droni: ma quante armi ha ancora l'Iran?; Guerra all’Iran: belligeranti presto a corto di missili? Fatti, indiscrezioni e smentite – AGGIORNATO; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran.
Guerra Iran, colpita base italiana in Iraq. Due nuovi attacchi a petroliere. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, colpita base italiana in Iraq. Due nuovi attacchi a petroliere. LIVE ... tg24.sky.it
Missili, lanciatori, droni: ma quante armi ha ancora l'Iran?Più che le certezze abbondano le stime, ma il comando missilistico iraniano mostra segni di fatica per più ragioni. Privo di difese aeree, braccato notte e giorno dalle forze israelo-americane, fatica ... msn.com
La guerra in Iran è iniziata da pochi giorni eppure i prezzi di benzina e gasolio sono già arrivati alle stelle - facebook.com facebook
Guerra #Iran: #petrolio alle stelle e timori globali. Quali saranno i prossimi scenari Torna la finestra sull'attualità di @siamonoitv2000: oggi #9marzo alle 15.15 l'analisi di Gregory Alegi, docente di storia e politica Usa @UniLUISS. x.com