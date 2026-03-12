Guerra Iran ancora missili su Teheran Raid di Israele su Beirut | otto morti

Oggi, 12 marzo 2026, la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele prosegue con nuovi attacchi. Sono stati segnalati missili su Teheran e un raid di Israele su Beirut che ha causato otto morti. La situazione si sviluppa con attacchi navali nel Golfo Persico e tensioni crescenti nella regione, mentre le preoccupazioni per l’economia mondiale aumentano.